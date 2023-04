1ER CRITERIUM GRUISSANAIS Avenue des Plages, 11 juin 2023, Gruissan.

Course cycliste, compétition organisée sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme et cette épreuve ne peut être disputée que par des licenciés au sein de clubs affiliés à la dite Fédération..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Avenue des Plages

Gruissan 11430 Aude Occitanie



Cycling race, competition organized under the aegis of the French Cycling Federation and this event can only be contested by members of clubs affiliated to the said Federation.

Carrera ciclista, competición organizada bajo los auspicios de la Federación Francesa de Ciclismo y esta prueba sólo puede ser disputada por miembros de clubes afiliados a dicha Federación.

Ein Radrennen, das unter der Schirmherrschaft der Fédération Française de Cyclisme organisiert wird und an dem nur Mitglieder von Vereinen teilnehmen dürfen, die der Fédération Française de Cyclisme angehören.

