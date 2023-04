DÉFI WING, 15 mai 2023, Gruissan.

Gruissan – Les Chalets, une plage souvent balayée par les vents et où il est de rigueur de se « défier » en faisant trembler les voiles.

Des « défieurs » venus des quatre coins de la planète bleue « s’envolent » chaque année pour une course de planches à voile d’environ 40km : le Défi Wind, un marathon des mers, celui que le Cers accompagne et qu’on ne voit nulle part ailleurs !

Le soir, concerts et ambiance DJ. Programme détaillé sur les réseaux sociaux du Defi Wind.

Courses 10h>18h

Concerts 19h>02h.

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-17

Gruissan 11430 Aude Occitanie



Gruissan – Les Chalets, a beach often swept by the winds and where it is de rigueur to « challenge » yourself by shaking the sails.

Every year, « defiers » from the four corners of the blue planet « take off » for a windsurfing race of about 40km: the Wind Challenge, a marathon of the seas, the one that the Cers accompanies and that we can’t see anywhere else!

In the evening, concerts and DJ atmosphere. Detailed program on the social networks of Defi Wind.

Races 10h>18h

Concerts 19h>02h

Gruissan – Les Chalets, una playa a menudo barrida por los vientos y donde es de rigor « retarse » agitando las velas.

Cada año, « desafiantes » de los cuatro puntos cardinales del planeta azul « despegan » para una carrera de windsurf de unos 40 km: el Wind Challenge, un maratón de los mares, ¡el que acompaña el Cers y que no se ve en ningún otro sitio!

Por la noche, habrá conciertos y ambiente DJ. Programa detallado en las redes sociales de Defi Wind.

Regatas 10h>18h

Conciertos 19h>02h

Gruissan – Les Chalets, ein Strand, der oft vom Wind verweht wird und an dem es üblich ist, sich « herauszufordern », indem man die Segel zittern lässt.

Windsurfer aus allen Ecken des blauen Planeten « fliegen » jedes Jahr zu einem ca. 40 km langen Windsurf-Rennen: dem Défi Wind, einem Marathon der Meere, der von der Cers begleitet wird und den man nirgendwo sonst sieht!

Am Abend gibt es Konzerte und DJ-Atmosphäre. Detailliertes Programm auf den sozialen Netzwerken des Defi Wind.

Rennen 10h>18h

Konzerte 19h>02h

