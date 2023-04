COURSE PÉDESTRE LA SALINE Salins de Gruissan, 29 avril 2023, Gruissan.

La SALINE est une des plus ancienne course pédestre de l’Aude, avec comme cadre de départ et d’arrivée les salins de Gruissan.

Sur une distance d’environ 10 km, son tracé contournera les pièces d’eau des salins avant de faire un petit tour sur les contre-forts de l’île Saint-Martin puis de redescendre, avec des vues imprenables, sur les salins et, en arrière plan, la grande bleue.

Il s’agira d’une course nature, très roulante dans sa grande première partie, un peu plus technique dans sa dernière, mais dans tous les cas, sans grandes difficultés.

Une course ouverte à tout le monde, coureur confirmé comme coureur novice. Tout le monde pourra y prendre son plaisir.

A l’arrivée, après la remise des prix, une mouclade sera servie en guise d’apéritif..

Salins de Gruissan

Gruissan 11430 Aude Occitanie



The SALINE is one of the oldest pedestrian race of the Aude, with as a framework of departure and arrival the salt pans of Gruissan.

Over a distance of about 10 km, its route will go around the salt ponds before making a small turn on the foothills of the island of Saint-Martin and then descending, with breathtaking views, on the salt ponds and, in the background, the big blue.

It will be a nature race, very easy in its first part, a little more technical in its last part, but in any case, without great difficulties.

A race open to everyone, experienced runners as well as novice runners. Everyone can enjoy it.

At the finish, after the prize-giving, a mouclade will be served as an aperitif.

La SALINE es una de las carreras pedestres más antiguas del Aude, con las salinas de Gruissan como punto de partida y de llegada.

Sobre una distancia de unos 10 km, el recorrido rodeará los estanques salinos antes de dar una pequeña vuelta por las estribaciones de la isla Saint-Martin y volver a descender, con impresionantes vistas de los estanques salinos y, al fondo, el gran azul.

Será una carrera por la naturaleza, muy fácil en su primera parte, un poco más técnica en su última parte, pero en cualquier caso, sin grandes dificultades.

Una carrera abierta a todos, corredores experimentados y novatos por igual. Todo el mundo puede disfrutar de ella.

A la llegada, tras la entrega de premios, se servirá una mouclade como aperitivo.

La SALINE ist einer der ältesten Laufwettbewerbe im Departement Aude. Start und Ziel sind die Salinen von Gruissan.

Die Strecke ist etwa 10 km lang und führt um die Wasserbecken der Salinen herum, bevor sie eine kleine Runde über die Festungen der Insel Saint-Martin dreht und dann mit atemberaubenden Ausblicken auf die Salinen und das große blaue Meer im Hintergrund wieder hinunterführt.

Es handelt sich um einen Naturlauf, der im ersten Teil sehr rollend und im letzten Teil etwas technischer ist, aber in jedem Fall keine großen Schwierigkeiten bereitet.

Dieser Lauf ist für alle offen, sowohl für erfahrene Läufer als auch für Anfänger. Jeder wird seinen Spaß daran haben.

Am Ziel, nach der Preisverleihung, wird eine Mouclade als Aperitif serviert.

