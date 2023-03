FESTIVAL CULTURE & VOUS Gruissan A.D.T. de l'Aude / OMT Gruissan Gruissan Catégories d’Évènement: Aude

Aude Gruissan . La Culture pour tous, un esprit populaire, la volonté de soutenir les artistes locaux et les jeunes artistes émergeant. Mais aussi ceux que l’on appelle « amateurs » mais dont le travail mérite amplement d’être soutenu. 3 pièces de théâtre: PAUVRE MONDE ! par le théâtre amateur de la MJC de Gruissan, LES SŒURS VIADUQUENT par le Théâtre des Quatre Saisons, CERTAINS NE SONT JAMAIS REVENUS par la compagnie l’Atelier H. Plusieurs expositions et conférences mêlant art, patrimoine et gastronomie ainsi que de nombreux ateliers découverte. Une sortie Culturelle « sur les traces de la Romanité » avec 3 sites majeurs, Amphoralis, l’horreum romain et le musée Narbo-via de Narbonne. Place à la jeunesse et à la musique avec le Tremplin Musical, le concert des élèves du Cube à Musique suivi de la prestation de Shana Guerre. Bord de scène avec Will Barber à la veille de la sortie de son nouvel album. Dans « Je est une autre » 2 jeunes femmes danseront pour vous faire voyager à travers des questionnements sociaux. HOMINGUEST, où Lenny chante l’amour, la vie, la jeunesse après sa participation au Tremplin Jeune Gruissanais et à The Voice Kids. Enfin, Eko Eko clôturera le festival. +33 4 68 65 09 10 https://ville-gruissan.fr/evenements/culture-vous-2023/ Gruissan

