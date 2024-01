Grues cendrées Rosnay, lundi 20 janvier 2025.

Grues cendrées Rosnay Indre

Vendredi

Depuis quelques années, plusieurs milliers choisissent d’hiverner en Brenne. Venez découvrir ces grandes migratrices (le plus grand oiseau sauvage de France).

Les Grues cendrées visitent la Brenne 2 fois l’an une 1e fois lors de la migration d’automne qui les mène des pays scandinaves vers le sud de l’Europe et une 2nd fois en fin d’hiver, lorsqu’elles effectuent ce voyage en sens inverse pour rejoindre leur zone de nidification. Certaines de ces voyageuses séjournent en Brenne tout l’hiver. Le jour, elles s’alimentent dans les prairies ou les parcelles de maïs déjà récoltées puis, le soir venu, elles se regroupent en dortoir pour passer la nuit. Les personnes participant aux animations programmées le matin verront le déplacement des grues du dortoir aux lieux de gagnage (nourrissage) et celles participant aux animations programmées en fin d’après-midi, verront l’inverse, c’est-à-dire les déplacements des lieux de gagnage au dortoir.5 EUR.

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-20 15:00:00

fin : 2025-01-20 17:30:00



