Groupes de création chorégraphique Conservatoire de Nantes, 20 mai 2022, Nantes.

2022-05-20

Horaire : 19:30 20:30

Gratuit : oui Sans réservation. Entrée selon consignes sanitaires en vigueur.

Cette soirée danse est dédiée aux deux groupes de créations chorégraphiques (GCC collège et lycée). Ces petites “compagnies chorégrahiques”, constituées chacune d’une vingtaine de danseurs·euses, leur permettent de se familiariser au processus de création. Ce travail collectif se construit petit à petit, selon l’engagement et le développement de la créativité de chaque interprète à partir d’une intention/thématique donnée : Groupe de création chorégraphique – collège : « Les petits poques et les gros booms »”La faculté d’inventer et de créer des objets est caractéristique de l’espèce humaine. Des silex taillés par nos ancêtres préhistoriques aux ordinateurs les plus modernes, les objets sont un médium entre l’homme et la nature, entre l’homme et sa nature. Ils sont là, vivent près de nous, nous rassurent.Après le constat de la production en masse des objets qui nous entourent, cette création pose la question de l’essentiel, de ce que nous aimerions préserver si nous ne devions garder que quelques-uns d’entre eux. Et comment ceux qui restent parlent de nous, de l’humain et du sensible.”Professeur encadrant : Marie Morisson. Groupe de création chorégraphique – lycée : « Souvenirs blancs»”Collier, livre, bracelet, doudou, jouet, carnet, pendentif ou peluche… ces objets là nous rattachent à nous, à l’autre, aux souvenirs délicieux, aux soutiens qu’on a reçus, aux moments partagés, aux émotions précieuses qui nous ont traversés, aux expériences qui nous ont fait avancer. Ces objets là, on les garde comme des témoins rassurants. Ils viennent d’avant et nous accompagnent vers après, on ne pourrait pas s’en passer.”Professeur encadrant : Vanessa Morisson.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr