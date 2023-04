24 heures naturalistes à Sainte-Croix-Volvestre Groupement forestier l’Ecofutaie du Pic Noir, 27 mai 2023, Sainte-Croix-Volvestre.

24 heures naturalistes à Sainte-Croix-Volvestre Samedi 27 mai, 10h00 Groupement forestier l’Ecofutaie du Pic Noir Sur inscription

« Venez participer aux 24 heures naturalistes à Sainte-Croix-Volvestre le weekend du 27 et 28 mai 2023 ! Le projet des 24h naturalistes est organisé chaque année en mai partout en France pour réaliser des inventaires participatifs de la faune et de la flore. Ce weekend de convivialité et d’inventaires naturalistes s’adresse aux adhérent·es bénévoles de nos 6 groupes thématiques (botanique, herpétologique, invertébrés, chiroptères, vie associative et chantier, ornithologique).

En fonction de leurs envies et compétences dans les différentes thématiques naturalistes les groupes de bénévoles pourront ainsi ratisser minutieusement la nature, le jour comme la nuit pendant deux jours et prendre le temps de regarder la nature. Cette implication citoyenne permet de sensibiliser à l’environnement et d’améliorer la connaissance naturaliste sur un secteur précis. En effet, au cours de ces deux jours, les bénévoles s’initient aux protocoles scientifiques et collectent des données qu’ils rentrent sur une plateforme spécifique (ex : Geonature).

Ce weekend est organisé en collaboration avec le groupement forestier l’Ecofutaie du Pic Noir avec une nuitée en bivouac sur site.

Groupement forestier l’Ecofutaie du Pic Noir Sainte-Croix-Volvestre Sainte-Croix-Volvestre 09230 Ariège Occitanie [{« type »: « email », « value »: « anja.m@ariegenature.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00