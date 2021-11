Peaugres Peaugres Ardèche, Peaugres Groupe Surprise – Concert dansant pour le Téléthon Peaugres Peaugres Catégories d’évènement: Ardèche

Peaugres

Groupe Surprise – Concert dansant pour le Téléthon Peaugres, 4 décembre 2021, Peaugres.

2021-12-04 – 2021-12-04

EUR 23 23 « Groupe Surprise », composé d'une batterie, d'une basse, d'une guitare, d'un synthétiseur et d'une voix (1ère dauphine la Nouvelle Star 2008), joue des reprises énergiques et rythmées aux influences rock. lions-annonayrochedesvents@myassoc.org +33 6 79 81 76 92

dernière mise à jour : 2021-11-14 par

