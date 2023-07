LE PARCOURS DU MUR DE LA FRONTIERE 74 Groupe scolaire Saint François de Sales Ville-la-Grand, 16 septembre 2023, Ville-la-Grand.

Le Parcours mémoriel du mur de la frontière a une histoire singulière au sein du groupe scolaire Saint François de Sales.

L’établissement se situe à la frontière franco-suisse, à Ville la Grand en Haute-Savoie. C’est au sein même de cette école que le parcours mémoriel y est installé, à l’endroit même où les 4 missionnaires de Saint François de Sales (le directeur, le Père Frontin, les enseignants, les Pères Louis Favre et Gilbert Pernoud, et le jardinier, Frère Raymond Boccard) organisent secrètement le passage vers la Suisse de Juifs, durant la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945), dans une France vaincue et soumise à l’Allemagne nazie. Après l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, la résistance s’organise aussi dans cet établissement. Grâce à la complicité de toute la communauté religieuse, pas moins de 2 000 réfugiés ont été sauvé des camps de la mort.

Pour ne rien oublier des horreurs de la guerre mais aussi se souvenir et rendre hommage aux actes héroïques de ces hommes, ce parcours mémoriel retrace leur épopée. La visite se déploie autour de quatre pôles répartis en 16 panneaux : un parcours de découverte « en hommage à ceux qui ont permis le passage vers la liberté » alliant pédagogie et émotions. Il ne reste que de cette période le mur et la cabane du jardinier.

Véritable œuvre pédagogique au service de la mémoire, ce parcours est accessible de manière individuelle ou en groupe et à la portée de toutes les générations, aux différents établissements scolaires, du primaire au lycée ou aux simples amoureux de l’histoire. Il explique et transmet l’histoire de la collaboration et de la résistance en Haute-Savoie et en Suisse.

Vidéo de la découverte du parcours :

https://www.youtube.com/watch?v=RqKl1fRbUWY

Groupe scolaire Saint François de Sales 19 rue Fernand David.Ville la Grand Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://parcoursmemoirejuvenat.jimdofree.com/

L'établissement se situe à la frontière franco-suisse, à Ville la Grand en Haute-Savoie. Le parcours du Mur de la Frontière se trouve au sein de l'établissement scolaire Saint-François à Ville la Grand.Facile d'accès par voiture, bus. Présence de parking aux alentours.

