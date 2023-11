Grande vente de noël Groupe scolaire jean zay Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Grande vente de noël Groupe scolaire jean zay Lille, 2 décembre 2023, Lille. Grande vente de noël Samedi 2 décembre, 10h00 Groupe scolaire jean zay passer commande L’association des parents d’élèves (APE Jean Zay) organise une grande vente de chocolats et sapins pour les fetes de fin d’annee.

Vous avez jusqu’au 14 novembre pour passer commandes, Vos sapins seront à retirer le samedi 2 décembre de 10h à 12h et pour les chocolats le samedi 16 décembre de 10h à 13h au groupe scolaire Jean Zay – Rue Hyppolyte Lefebvre Groupe scolaire jean zay 1 rue hippolyte lefebvre lille Lille 59370 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Groupe scolaire jean zay Adresse 1 rue hippolyte lefebvre lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Groupe scolaire jean zay Lille latitude longitude 50.645212;3.087704

Groupe scolaire jean zay Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/