marché et bourse aux jouets Groupe scolaire jean zay 1 rue hippolyte lefebvre lille Saint-Maurice Pellevoisin Lille 59370 Nord Hauts-de-France L’association des parents d’élèves du groupe JeanZay à Saint Maurice Pellevoisin organise un village de Noel le 10 décembre de 12h à 16h.

Il aura lieu dans le gymnase du groupe scolaire Jean Zay (1 rue Hippolyte Lefebvre Lille). Au programme:

-Bourse aux jouets

-Un marché de noel

-la présence du père noel Venez nombreux

