Depuis la rentrée des classes, les élèves de 13 classes de la maternelle au cm2 profitent du tout nouveau groupe scolaire Jean-Jaurès, 2 rue des Modélistes, dans le secteur de La Maillerie.

Au programme Exposition « Jean-Jaurès de 1935 à 2023 »

Visite du groupe scolaire

Spectacles et chants par les écoliers (de CE2 à CM2)

Les discours, à 18h, seront suivis d'une réception offerte par la Ville

