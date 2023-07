La classe des années 1950 Groupe scolaire Jean Jaurès Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire La classe des années 1950 Groupe scolaire Jean Jaurès Saint-Nazaire, 17 septembre 2023, Saint-Nazaire. La classe des années 1950 Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Groupe scolaire Jean Jaurès Gratuit. Tout public. Sans réservation. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Durée variable, environ 30 min Les bénévoles de l’association « Construire, Reconstruire l’école des années 1950 à Saint-Nazaire » vous accueillent pour dialoguer autour d’objets emblématiques d’une classe reconstituée des années 1950, entre histoire et mémoire collective. Groupe scolaire Jean Jaurès Boulevard Gambetta, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

