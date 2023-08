De 1947 à 1953, la renaissance du quartier Gambetta Groupe scolaire Jean Jaurès Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Gratuit. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, explorez le quartier Gambetta et découvrez les grands projets urbains qui l’ont transformé durant la Reconstruction. La ville débute alors sa métamorphose, à l’image de la société. Des constructions d’urgence, les maisons d’État, sortent de terre, suivies des premiers HLM. Les écoliers de Jean Jaurès croisent les ouvriers en route pour les bains-douches. Ils se retrouveront peut-être dans la nouvelle salle des fêtes de la Mutualité, aujourd’hui disparue… Groupe scolaire Jean Jaurès Boulevard Gambetta, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

