Conférence gesticulée : Parents dans la mêlée Groupe scolaire Félix Tessier Sainte-Luce-sur-Loire, 4 octobre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

2023-10-04

Horaire : 19:30

Gratuit : oui Sur inscription Adultes et adolescents

Parce qu’être parent d’ado est un sport qui peut s’avérer à haut risque, il est important d’en connaître les règles pour transformer l’essai ! Une soirée conviviale pour vous informer sur le développement de votre ado, mieux comprendre son comportement, réfléchir à la meilleure façon de l’accompagner et vivre cette période plus sereinement. De et par Isabelle Pénin, médiatrice familiale. Sur inscription.

Groupe scolaire Félix Tessier Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 30 93 81 https://www.sainte-luce-loire.com/contacts/accueil-periscolaire-felix-tessier/ eje@sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 56 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/conference-parents-dans-la-melee/