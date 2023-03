Arts et Ruralités : l’Axiome gagnant Groupe scolaire de Ramerupt Ramerupt Catégories d’Évènement: Aube

Ramerupt

Arts et Ruralités : l’Axiome gagnant Groupe scolaire de Ramerupt, 15 mars 2023, Ramerupt. Arts et Ruralités : l’Axiome gagnant Mercredi 15 mars, 18h00 Groupe scolaire de Ramerupt 30 expo itinerantes pendant 12 mois sur le departeemtn de l’Aube ,les delegués du secteur sont invités à chaque vernissage

la MSA est partenaire de ces differentes expo et participe financierement Groupe scolaire de Ramerupt 43 rue Cour Première, 10240 Ramerupt Ramerupt 10240 Aube Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T18:00:00+01:00 – 2023-03-15T19:30:00+01:00

2023-03-15T18:00:00+01:00 – 2023-03-15T19:30:00+01:00 Arts animation territoires

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Ramerupt Autres Lieu Groupe scolaire de Ramerupt Adresse 43 rue Cour Première, 10240 Ramerupt Ville Ramerupt Departement Aube Lieu Ville Groupe scolaire de Ramerupt Ramerupt

Groupe scolaire de Ramerupt Ramerupt Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramerupt/

Arts et Ruralités : l’Axiome gagnant Groupe scolaire de Ramerupt 2023-03-15 was last modified: by Arts et Ruralités : l’Axiome gagnant Groupe scolaire de Ramerupt Groupe scolaire de Ramerupt 15 mars 2023 Groupe scolaire de Ramerupt Ramerupt Ramerupt

Ramerupt Aube