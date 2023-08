Bastide-Benauge, quartier avec vue Groupe scolaire de la Benauge Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bastide-Benauge, quartier avec vue Groupe scolaire de la Benauge Bordeaux, 23 septembre 2023, Bordeaux. Bastide-Benauge, quartier avec vue Samedi 23 septembre, 14h30 Groupe scolaire de la Benauge 3€ (Gratuit Carte Jeune) Bastide-Benauge, quartier avec vue Balcon sur la Garonne, le sud de la Bastide dévoile un paysage d’équipements publics, de grands ensembles et d’échoppes. Il est le siège du projet Garonne Eiffel qui construit un paysage entre bâti et nature en contrepoint de la rive de pierre.

23 septembre à 14h30. Rdv devant le groupe scolaire Benauge, rue du Petit Cardinal (Tram A station Thiers Benauge), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation.

2023-09-23T14:30:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00

