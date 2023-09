ARCHICITY : « Visite du Groupe scolaire d’Argelliers » Groupe scolaire d’Argelliers Argelliers, 28 octobre 2023, Argelliers.

ARCHICITY : « Visite du Groupe scolaire d’Argelliers » Samedi 28 octobre, 10h00 Groupe scolaire d’Argelliers Gratuit. Sur inscription.

Un samedi par mois, la MAOM en collaboration avec la Gazette de Montpellier, vous propose une visite architecturale, urbaine et/ou paysagère sur le territoire. L’objectif ? Partir à la découverte de projets aux programmes, thématiques et échelles variés, pour appréhender le cadre de vie et échanger avec les acteurs du projet.

A l’occasion du Mois de l’Architecture Occitanie, la MAOM vous invite à découvrir le projet du Groupe scolaire d’Argelliers réalisé par l’Atelier NAO.

Les architectes ont eu à cœur de favoriser des pratiques vertueuses et respetueuses de l’environnement et du paysage. L’utilisation de matériaux écologiques et biosourcés, comme le bois massif, la paille, la terre ; la participation des enseignants et élèves dans une partie de la phase conception en font un projet proche des enjeux actuels de l’architecture et de la transition écologique.

Le projet a reçu les labels Nowatt et BDO Or.

Groupe scolaire d’Argelliers 34380 Argelliers Argelliers 34380 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/maisonarchitectureom »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00