SPECTACLE – HIVER COMPAGNIE BATI-SON Groupe scolaire – bibliothèque de Waldhouse Waldhouse, 1 décembre 2023, Waldhouse.

Waldhouse,Moselle

Au cœur de l’hiver, un accordéon murmure l’aventure d’un petit flocon qui descend de son nuage pour découvrir le monde. Au gré de ses rencontres surprenantes, des sons cristallins tintinnabulent, une flûte traverse l’air, la montagne nous révèle son écho…

Ce spectacle poétique est une promenade sonore où différents instruments accompagnent, avec grâce et humour, une histoire qui parle de la beauté de la nature et du cycle de la vie.

Dès 4 ans, sur inscription.

Spectacles offerts par le Département de la Moselle.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:30:00 fin : 2023-12-02 11:05:00. 0 EUR.

Groupe scolaire – bibliothèque de Waldhouse Route de Dorst

Waldhouse 57720 Moselle Grand Est



In the heart of winter, an accordion whispers the adventure of a little snowflake who descends from his cloud to discover the world. As he makes surprising encounters, crystalline sounds tinkle, a flute crosses the air, the mountain reveals its echo?

This poetic show is a sonic promenade in which different instruments gracefully and humorously accompany a story about the beauty of nature and the cycle of life.

Ages 4 and up, registration required.

Performances offered by the Moselle Department.

En pleno invierno, un acordeón susurra la aventura de un pequeño copo de nieve que desciende de su nube para descubrir el mundo. Mientras realiza sus sorprendentes encuentros, tintinean sonidos cristalinos, una flauta perfora el aire, la montaña revela sus ecos..

Este espectáculo poético es un paseo sonoro en el que diferentes instrumentos acompañan con gracia e ingenio una historia sobre la belleza de la naturaleza y el ciclo de la vida.

A partir de 4 años, inscripción obligatoria.

Actuaciones por cortesía del Departamento de Moselle.

Im Herzen des Winters flüstert ein Akkordeon das Abenteuer einer kleinen Schneeflocke, die von ihrer Wolke herabsteigt, um die Welt zu entdecken. Bei seinen überraschenden Begegnungen erklingen kristallklare Klänge, eine Flöte durchdringt die Luft, der Berg enthüllt sein Echo?

Dieses poetische Schauspiel ist ein Klangspaziergang, bei dem verschiedene Instrumente mit Anmut und Humor eine Geschichte begleiten, die von der Schönheit der Natur und dem Kreislauf des Lebens erzählt.

Ab 4 Jahren, mit Anmeldung.

Die Aufführungen werden vom Département Moselle angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE