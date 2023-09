Visite commentée du Groupe scolaire Alice Guy à Nantes Groupe scolaire Alice Guy Nantes, 13 octobre 2023, Nantes.

Visite commentée du Groupe scolaire Alice Guy à Nantes Vendredi 13 octobre, 17h30 Groupe scolaire Alice Guy La visite, d’une durée d’une heure, est gratuite sous condition d’inscription (nombre de places limité). Se présenter sur place, 5 minutes avant le début de la visite.

À l’occasion de la 8e édition des Journées nationales de l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées dans le cadre du prix départemental Aperçus 2023.

Aux côtés de l’architecte et de la maîtrise d’ouvrage, vous êtes invité à venir participer à la visite commentée du groupe scolaire Alice Guy.

« La caserne Mellinet est une ancienne emprise militaire transformée en quartier d’habitation par l’aménageur Nantes Métropole Aménagement accompagné par les urbanistes TGTFP et Atelier Georges.

Les contraintes de site sont :

– La proximité avec 2 anciens casernements conservés par les urbanistes pour leur qualité patrimoniale qui induit une emprise réduite ne permettant pas le développement d’une école de plain-pied avec les cours en continuité des salles de classe.

– La légère topographie du site

– Les 2 trames de référence : la trame « historique » de la caserne et la nouvelle trame urbaine du quartier

Le principal enjeu du projet est d’offrir un équipement public intégré au lieu, qui participe pleinement au quartier en mettant en place les conditions de développement de ce nouveau morceau de ville.

Cette capacité d’intégration et d’appropriation de l’architecture passe par la qualité de mise en œuvre du projet, la pérennité de sa matière et la qualité des situations spatiales qu’elle offre.

Plus particulièrement, le projet développe les thématiques :

– Habiter la légère topographie en accentuant le traitement du dénivelé afin d’offrir un RDC bas avec la maternelle en continuité de sa cour et un RDC haut avec l’élémentaire en continuité avec ses espaces extérieurs

– Utiliser cette dissociation altimétrique afin d’offrir un accès autonome aux équipements sportifs et à la salle polyvalente afin de les mettre à disposition du quartier en dehors des heures d’ouverture de l’école.

– Offrir des cours plantées, avec des espaces très différenciés (gradins, surfaces pavées, jardins, espace sportif…)

– Mettre en cohérence les alignements aux 2 trames urbaines (historique et nouvelle).

– Séquencer des situations spatiales très singulières qui caractérisent les espaces : transparences, mise en relation des cours, double hauteurs…

– Mettre en valeur les dispositifs structurels et les matières brutes employées. »

Texte: RAUM

Concepteurs : RAUM

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nantes

Pour plus d’information : https://www.apercus44.fr/decouvrez-les-realisations/

Architectes et maitres d’ouvrage seront présent pour vous guider dans cette visite et répondre à vos questions.

