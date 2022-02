Groupe Sans Gain Salle socio-culturelle | Abainville Abainville Catégories d’évènement: Abainville

Meuse

Groupe Sans Gain Salle socio-culturelle | Abainville, 12 mars 2022, Abainville. Groupe Sans Gain

Salle socio-culturelle | Abainville, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Le Groupe Sans Gain est une bande de 11 musiciens de Lorraine qui se propose de vous faire danser et découvrir les musiques folk… [[http://www.groupesansgain.org/](http://www.groupesansgain.org/)](http://www.groupesansgain.org/) Bal folk dans le cadre du festival « Graines de Sons » Salle socio-culturelle | Abainville Rue de la Dîme, 55130 Abainville Abainville Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:59:00

