Foyer Francis Beck | Noisseville, le samedi 20 novembre 2021 à 21:00

Rien de plus facile que de faire la fête avec le **Groupe Sans Gain**, au son des violon, cornemuse, nyckelharpa et autres instruments traditionnels pour combler les mélomanes les plus avertis. Tous ceux qui auront des démangeaisons dans les jambes pourront s’en donner à coeur joie ; grâce à la présence d’un meneur, tout le monde pourra très vite entrer dans la danse, et bientôt les différentes danses extraites des folklores de Russie, Hongrie, Roumanie, Israël, Grèce, Québec, USA, Italie, Bulgarie, Ecosse, Suède, Mexique ou ailleurs, n’auront plus de secrets pour eux.

