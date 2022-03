Groupe Sans Gain Espace Thierry Meng | Bétheny Bétheny Catégories d’évènement: Bétheny

Espace Thierry Meng | Bétheny, le samedi 21 mai

Bétheny fête la Bretagne, c’est LA fête pour découvrir toutes les facettes de cette région en Champagne, depuis le nœud marin jusqu’à la danse en passant par la broderie, le chant, les contes et les jeux traditionnels ! Cette année, le **Groupe Sans Gain** animera le fest-noz du samedi soir.

Entrée libre pour les animations les après-midis / Entrée fest-noz : 10€ (13€ à compter du 17.05)

Espace Thierry Meng | Bétheny 26 Route de Reims, 51450 Bétheny

2022-05-21

