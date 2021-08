Castanet-Tolosan Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Groupe projet lieu hybride et culturel Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Groupe projet lieu hybride et culturel Salle Ginette Forgues, 21 septembre 2021, Castanet-Tolosan. Groupe projet lieu hybride et culturel

Salle Ginette Forgues, le mardi 21 septembre à 18:30

Les membres du Groupe projet se réuniront le mardi 21 septembre en salle Ginette FORGUES. L’objectif du Groupe projet est d’élaborer un projet et un programme pour la construction du lieu hybride social et culturel Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

2021-09-21T18:30:00 2021-09-21T20:00:00

