ORGANISMES DE FORMATION ET TNS

Formation « Réussir sa Certification QUALIOPI » : décrochez la certification du RNQ Groupe PERSPECTIVE – Nice 23 Av. André Chénier Nice Chambrun Nice 06106 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.perspective-formation.fr/formations/reussir-qualiopi-certification-rnq/ »}] Grâce à cette formation, vous aurez les connaissances pour réussir votre certification RNQ / Référentiel unique apparue avec la réforme « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». L’objectif de cette formation est d’identifier les enjeux du référentiel afin de se préparer à la certification et aux différentes dimensions de la réforme de la formation professionnelle. Jour 1 – 19/12/2022 Toute la journée – Comprendre la genèse et donc la LOGIQUE de la réglementation de la réforme pour en faire une OPPORTUNITÉ.

– Appréhender le contenu de la Loi pour adapter la stratégie de sa structure

– Le processus de certification Jour 2 – 20/12/2022 Toute la journée – Se positionner vis-à-vis des 32 indicateurs

– Mise en situation : AUDIT BLANC QUALIOPI

– Comment faire SANS QUALIOPI Ces deux journées de formation pourront être complétées par un module ciblé sur le déploiement d’une nouvelle stratégie. FORMATION INTER-ENTREPRISE 2 JOURS : – Indépendants : 900 € Nets de taxes

– Salariés d’OF : 1.200 € Nets de taxes Offre spéciale OF : 900 € Nets de taxes / personne à partir de 2 inscrits. Notre conseil spécial OF : Inscrivez a minima un profil « Responsable pédagogique » et un profil « Responsable qualité ». Catégorie : formation-reussir-qualiopi

Plus d’informations sur : https://www.perspective-formation.fr/formations/reussir-qualiopi-certification-rnq/

