Thélonious Café Jazz Club, le vendredi 8 octobre à 20:30

De Otis Redding à Stevie Wonder, Monk se réapproprie les titres emblématiques de la Soul U.S, emmenés par une rythmique au groove implacable et le “boost” ciselé du saxophone et le chant. Tout en donnant une place essentielle à l’improvisation des solistes qui le composent, le groupe garde toujours l’énergie communicative du funk comme ligne de conduite. Ce subtil assemblage bordelais a déjà conquis le public des festivals de Jazz in Sanguinet, All That Jazz à Périgueux, Gujan-Mestras, St Emilion Jazz Festival, Andernos… [https://youtu.be/hMC5-4-_41w](https://youtu.be/hMC5-4-_41w) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 8€ (participation concert) – 6€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Infos et réservations table tapas et restaurant : 06 85 99 32 42 THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

Participation concert : 8€ / 6€ pour les adhérents [At]

CONCERT : SOUL, FUNK, JAZZ

Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux



