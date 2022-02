Groupe Monk Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Groupe Monk Thélonious Café Jazz Club, 12 mars 2022, Bordeaux. Groupe Monk

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 12 mars à 20:30

De Otis Redding à Stevie Wonder, Monk se réapproprie les titres emblématiques de la Soul U.S, emmenés par une rythmique au groove implacable et le « boost » ciselé du saxophone et le chant.

9€ / 7€

Soul, Funk, Jazz Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Thélonious Café Jazz Club Adresse 18 rue bourbon Ville Bordeaux lieuville Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Departement Gironde

Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Groupe Monk Thélonious Café Jazz Club 2022-03-12 was last modified: by Groupe Monk Thélonious Café Jazz Club Thélonious Café Jazz Club 12 mars 2022 bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux

Bordeaux Gironde