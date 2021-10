MONTIGNY-LE-BX Musée de la Ville MONTIGNY-LE-BX Groupe LUDIC, retour expériences Musée de la Ville MONTIGNY-LE-BX Catégorie d’évènement: MONTIGNY-LE-BX

En France, le Group Ludic expérimente à partir des années 1960 des terrains de jeux en rupture avec les typologies standardisées de la ville moderniste (tourniquets, toboggans, balançoires). Fondées sur une analyse de la psychologie infantile et des pédagogies alternatives, leurs « structures de jeu » sont autant d’« environnements » offrant une exceptionnelle variété de parcours et d’appropriations. La vidéo « Le Group Ludic, retour d’expériences » retrace le travail du Group Ludic, avec l’interview de ses fondateurs, Xavier De La Salle, David Roditi et Simon Koszel. Pour en savoir plus rdv sur le site du Musee de la ville Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. PROJECTION/ DEBAT Projection de films suivie d’une discussion Musée de la Ville Quai François Truffaut MONTIGNY-LE-BX

