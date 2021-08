Bouchet Bouchet Bouchet, Drôme Groupe Le Condor Bouchet Bouchet Catégories d’évènement: Bouchet

Drôme

Groupe Le Condor Bouchet, 13 août 2021, Bouchet. Groupe Le Condor 2021-08-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-13 23:30:00 23:30:00

Bouchet Drôme Bouchet EUR 18 18 Le condor, oiseau majestueux passeur de liberté, le groupe éponyme au nom de cet oiseau, le Condor, est quant à lui un passeur de joie, de valeurs, de convivialité en musique autour des traditions de la Provence. +33 6 12 27 11 65 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouchet, Drôme Autres Lieu Bouchet Adresse Ville Bouchet lieuville 44.29764#4.87368