Groupe Kaminando: Music Gipsy

Groupe Kaminando: Music Gipsy, 14 juillet 2022, . Groupe Kaminando: Music Gipsy



2022-07-14 – 2022-07-14 Le Jeudi 14 juillet dans le Restaurant La brasserie La taverne, ambiance Gypsie avec le groupe Kaminando, à partir de 20h. Pensez à réserver votre table dès maintenant au 05 53 29 21 46. Le Jeudi 14 juillet dans le Restaurant La brasserie La taverne, ambiance Gypsie avec le groupe Kaminando, à partir de 20h. Pensez à réserver votre table dès maintenant au 05 53 29 21 46. Le Jeudi 14 juillet dans le Restaurant La brasserie La taverne, ambiance Gypsie avec le groupe Kaminando, à partir de 20h. Pensez à réserver votre table dès maintenant au 05 53 29 21 46. pixabay dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville