Les Badges Numériques : un atout pour les employeurs et les territoires
Jeudi 20 octobre, 08h30
Groupe IMT – 38-40 Av. Marcel Dassault, 37200 Tours

Rencontre 1 d'un programme de 6 en région pour sensibiliser sur cette approche basée sur les recommandations de compétences informelles envers les recruteurs

L'horaire : Accueil 8h15

La Rencontre :

 8h30 – 8h40 Mots d’accueil

 8h40 – 8h55 Parole d’expert : Mathieu Muselet

Que sont les open badges (badges numériques ouverts) ?

 8h55 – 9h15 1er Retour d’expérience avec L’IMT de Tours (Organisme de formation aux métiers industriels des secteurs pharmaceutique, biotechnologie, cosmétique et diététique pharmaceutique) Joan Leclerc & échanges avec les participants

 9h15 – 9h35 2nd retour d’expérience avec « Badgeons le CVL » : Mathieu Muselet & échanges avec les participants

 9h35 Mot de conclusion

 10h00 fin de la Rencontre…

Bon retour (*Les Badges Numériques ouverts ou Open badges sont un mode de reconnaissance des compétences, des apprentissages et des expériences)

