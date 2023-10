Journée de sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient – ETP Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) Senlis, 28 novembre 2023, Senlis.

La journée de sensibilisation est l’occasion unique de découvrir et d’approfondir vos connaissances sur l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP).

L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) est une approche essentielle pour aider les personnes atteintes de maladies chroniques à vivre leur vie de manière épanouissante et informée.

Pourquoi participer ?

Acquérir une compréhension approfondie de l’ETP et de son impact sur la qualité de vie des patients.

Découvrir des stratégies et des méthodes pratiques pour aider les patients à mieux gérer leur maladie chronique dans leur vie de tous les jours.

Rendez-vous au GHPSO (site de Senlis ) le 28 novembre 2023.

Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) Avenue Paul Rouge, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T10:00:00+01:00 – 2023-11-28T15:00:00+01:00

Affiche de sensibilisation à la journée ETP créée par le service communication du GHPO