Marché de Noël

Jeudi 16 novembre, 09h00 - 18h30

Groupe Hospitalier Public du Sud de l'Oise (GHPSO)
Avenue Paul Rouge, 60300 Senlis

entrée libre

L'événement est ouvert à tous et aura lieu dans le hall d'entrée principal de l'hôpital de Senlis. Cet événement sera au bénéfice des personnes âgées de l'EHPAD et des unités de soins de longue durée.

