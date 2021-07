Le Haillan Ecole la luzerne Gironde, Le Haillan Groupe d’initiation à la pratique de la méditation Ecole la luzerne Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Groupe d’initiation à la pratique de la méditation Cursus sur 5 mois, du 8 septembre au 26 janvier, tous les mercredi de 18h30 à 19h30, dans la salle de motricité de l’école la luzerne. Cotisation : 20€ d’adhésion au Budo-Club haillanais + 0€ d’adhésion à la Section Méditation (car instructeur bénévole) [https://moudure.pagesperso-orange.fr/meditation-le-haillan/](https://moudure.pagesperso-orange.fr/meditation-le-haillan/) [https://www.facebook.com/MeditationPleineConscienceLeHaillan/](https://www.facebook.com/MeditationPleineConscienceLeHaillan/)

