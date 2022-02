Groupe des parents solos La Maison des solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Groupe des parents solos ———————— ### Vendredi 04 février de 18h30 à 20h Venez participer à un atelier de cuisine avec Sophie, diététicienne. Elle vous montrera comment réaliser des plats rapides et variés pour vous et vos enfants. Venez avec votre gamelle pour ramener vos préparations à la maison. Vos enfants seront accueillis par Sabrina et Hélène qui leur proposeront des jeux et des activités. Renseignements et inscription au 01.41.24.28.10.

Gratuit

Proposé par la maison des solidarités La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

