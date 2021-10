Toulouse Espace des diversités et de la laïcité Haute-Garonne, Toulouse Groupe d’écoute et de parole spécial coming-out Espace des diversités et de la laïcité Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace des diversités et de la laïcité, le samedi 16 octobre à 14:00 Gratuité

Groupe d’écoute et de parole sur l’orientation sexuelle et affective, le coming-out et les réactions des proches Espace des diversités et de la laïcité 38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00

