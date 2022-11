Groupe d’échange et de discussion « Préserver l’enfant d’un parent toxique et/ou manipulateur «

Groupe d’échange et de discussion « Préserver l’enfant d’un parent toxique et/ou manipulateur « , 19 janvier 2023, . Groupe d’échange et de discussion « Préserver l’enfant d’un parent toxique et/ou manipulateur »



2023-01-19 14:15:00 14:15:00 – 2023-01-29 Groupe d’échange et de discussion animé par Myriam Laborde-Brana, Psychologue. Objectifs de ces groupes :

– Partager des problèmes similaires

– Apporter son témoignage, son histoire

– Communiquer, échanger et instaurer des relations de confiance

– Permettre à des femmes de sortir de l’isolement Ces échanges permettent, entre autres, de dédramatiser les difficultés en ayant la possibilité d’en prendre conscience et de les exprimer. > Inscription obligatoire au 05 62 93 27 70 dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville