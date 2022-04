Groupe Déambulatoire Grandcamp-Maisy, 13 juillet 2022, Grandcamp-Maisy.

Groupe Déambulatoire Grandcamp-Maisy

2022-07-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-13 21:00:00 21:00:00

Grandcamp-Maisy Calvados

Groupe déambulatoire “Célest of the Bayou”

jazz new Orléans, swing, chants traditionnels.

Dans la rue Aristide Briand, quai Chèron, quai Crampon, sur le port(etc).

Groupe déambulatoire “Célest of the Bayou”

jazz new Orléans, swing, chants traditionnels.

Dans la rue Aristide Briand, quai Chèron, quai Crampon, sur le port(etc).

Groupe déambulatoire “Célest of the Bayou”

jazz new Orléans, swing, chants traditionnels.

Dans la rue Aristide Briand, quai Chèron, quai Crampon, sur le port(etc).

Grandcamp-Maisy

dernière mise à jour : 2022-04-14 par