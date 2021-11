Penne Mairie de Penne Penne, Tarn Groupe de Travail – Acteurs économiques Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Ordre du jour : – Mettre à jour la liste des acteurs économiques pennols et leurs coordonnées, à partir des listes disponibles (anciens Penne Eco, site internet, brochure de noël, questionnaire de référencement…) – Boire un coup et discuter ! Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T20:30:00

