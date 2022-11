Groupe de Sophrologie Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Groupe de Sophrologie Pertuis, 27 octobre 2022, Pertuis. Groupe de Sophrologie

1 rue saint Roch Centre de Thérapies Naturelles Pertuis Vaucluse Centre de Thérapies Naturelles 1 rue saint Roch

2022-10-27 – 2022-10-27

Centre de Thérapies Naturelles 1 rue saint Roch

Pertuis

Vaucluse EUR La sophrologie caceydienne est la sophrologie originelle

Un moment de partage en toutes confidentialités et bienveillance

une discipline inspirée des pratiques de méditation orientale, du yoga.

Déroulement de séances :

Technique de respiration

Relaxation dynamique

Visualisation positive

✨L’intention première est de prendre conscience de ses ressources pour mieux aborder sa vie, ses épreuves, son environnement.

Les bénéfices sont nombreux

Des outils précieux pour:

-un meilleur sommeil,

-une préparation à un événement important ( examen, accouchement, prise de parole, recherche d’emploi…)

-Gestion des émotions ( colère, stress, anxiété)

-Confiance en soi

-accompagnement à la parentalité, dans le milieu professionnel

Ne remplace pas un suivi médical ni un traitement médical . Cette discipline est un complément puissant .

L’engagement peut être à la séance , à 10 séances au trimestre ou à l’année

1 séance 16€

carte de 10 séances 140€



‍♀️Informations et Inscription par téléphone ou par mail

0618608326

Amandinehebrard@hotmail.com

Si vous êtes intéressés ne manquer pas de regarder dans Messenger car je vous ai envoyé un message. Groupe de sophrologie

La sophrologie caceydienne est la sophrologie originelle

Un moment de partage en toutes confidentialités et bienveillance

une discipline inspirée des pratiques de méditation orientale, du yoga. amandinehebrard@hotmail.com +33 6 18 60 83 26 Centre de Thérapies Naturelles 1 rue saint Roch Pertuis

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu Pertuis Adresse Pertuis Vaucluse Centre de Thérapies Naturelles 1 rue saint Roch Ville Pertuis lieuville Centre de Thérapies Naturelles 1 rue saint Roch Pertuis Departement Vaucluse

Pertuis Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/

Groupe de Sophrologie Pertuis 2022-10-27 was last modified: by Groupe de Sophrologie Pertuis Pertuis 27 octobre 2022 1 rue saint Roch Centre de Thérapies Naturelles Pertuis Vaucluse Pertuis Vaucluse

Pertuis Vaucluse