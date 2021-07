Groupe de prière « Groupe de Vie Evangélique » Église Saint-Leu – Saint-Gilles, 23 septembre 2021-23 septembre 2021, Paris.

Groupe de prière « Groupe de Vie Evangélique »

du jeudi 23 septembre au jeudi 23 juin 2022 à Église Saint-Leu – Saint-Gilles

En 1961, 2 hommes se réunissent, le père CHEVIGNARD OP et le père Ignace Etienne MOTTE OFM. Ils portent le souci de la reconnaissance des familles spirituelles au sein de l’Apostolat des Laïcs. Quatre ans plus tard, c’est la naissance officielle des GVE. Quarante ans après, les Groupements de Vie Évangélique rassemblent 13 familles et environ 15 000 laïcs, chrétiens appelés à vivre dans le monde en lien avec une famille spirituelle se référant à un saint fondateur ou en lien avec un institut monastique. Les GVE sont une structure nationale et diocésaine à la fois, créée pour permettre un échange et une collaboration entre les familles spirituelles, un dialogue avec les instances ecclésiales et une reconnaissance de notre place de laïcs au sein du Secrétariat National pour l’Apostolat des Laïcs. Chaque famille envoie un délégué au Bureau National des GVE qui élit en son sein leprésident et levice président. L’aumonier est nommé par la Conférence des Supérieurs Majeurs. Le souffle des origines Dans l’Eglise, les GVE font partie de l’Apostolat des laïcs qui rassemble une centaine de mouvements et associations : Action Catholique, Caritatif, Jeunesse, Communautés nouvelles …et les GVE Les GVE sont une double structure, nationale et diocésaine, qui permet un échange et une collaboration entre familles, un dialogue avec la hiérarchie de l’Eglise et une reconnaissance de notre place de laïcs au sein du Secrétariat National pour l’Apostolat des Laïcs. Les GVE rassemblent 13 familles spirituelles, ils sont au service de ce lien entre familles spirituelles : ils sont animés par un Conseil National formé des délégués des 13 familles, il se réunit 4 fois par an. en région, une dizaine de Comités Diocésains se réunissent régulièrement ; depuis 3 ans, de nouveaux Comités Diocésains se mettent en place, avec l’aide de ceux qui fonctionnent déjà depuis longtemps. Sur 92 diocèses, seuls une 20aine ont plus de 3 familles GVE présentes, ce qui est un minimum pour envisager la création d’un Comité Diocésain. Les GVE sont un lieu d’échange où nous partageons notre expérience de laïcs dans l’Eglise d’aujourd’hui, dans le monde (travail, famille ..) ; ils permettent de s’ouvrir au delà de nos fraternités à d’autres spiritualités. Exemples de thèmes de réflexion : comment traduire pour l’Eglise la spécificité d’une spiritualité ? quelle « vocation » pour les laïcs dans notre monde ? comment sommes-nous acteurs dans nos diocèses ? Structure Fraternités Dominicaines, Fraternité Lataste, Oblature Bénédictine, Fraternité St Jean de Dieu, Fraternités Spiritaines, Fraternités Maristes, Fraternité Charles de Foucauld, Communauté Vie Chrétienne, Fraternités du Carmel, Fraternités Marianistes, Fraternité Evangéliques de Jérusalem, Fraternité Franciscaines et Fraternité Angèle Mérici quelques dates : 1965 : Le comité national des GVE est officiellement reconnu par l’Episcopat. Les familles alors présentes sont 7 : carmel, dominicains, franciscains, maristes, bénédictins, Foucault, et Vie Chrétienne. Ensuite d’autres familles rejoignent les GVE. 1970 : Lataste 1980 : marianistes 1985 : Saint Jean de Dieu 1996 : Spiritains 2001 : fraternités évangéliques de Jérusalem. (ad experimentum pour deux ans) et en 2008 : la fraternité Angèle Mérici 13 Familles L’intuition des GVE est d’encourager les échanges entre les membres des différentes familles spirituelles : « travailler à ce qui unit est au cœur de notre démarche ecclésiale de communion ». Nous réfléchissons ensemble sur des questions de la vie des fidèles laïcs dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui : chaque famille apporte la couleur du charisme qui lui est propre. Les GVE sont un lieu d’échanges et de réflexion sur notre expérience de laïcs dans l’Église d’aujourd’hui et dans le monde (du travail, de la famille …). Ils permettent de s’ouvrir, au-delà de nos fraternités, à d’autres spiritualités. Une réelle dynamique mutuelle enrichit les débats : Comment traduire la « spécificité » d’une spiritualité ? Quelle « vocation » pour les laïcs ? Comment sommes-nous « acteurs » dans nos diocèses ? Pourquoi les GVE ? Le service des GVE est : aider chaque famille à être plus vivante dans l’Eglise de France travailler ensemble sur des questions de la vie des fidèles favoriser les liens avec l’Eglise expérimenter ensemble une communion fraternelle

« Vivre l’Evangile dans la vie de tous les jours, en se référant à un fondateur, tel est l’objectif des chrétiens qui font partie d’un des GVE » 4 ème jeudi du mois de 19h à à 20h30

Église Saint-Leu – Saint-Gilles 92 rue Saint-Denis, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T19:30:00 2021-09-23T20:30:00;2021-10-28T19:30:00 2021-10-28T20:30:00;2021-11-25T19:30:00 2021-11-25T20:30:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T15:00:00;2022-01-27T19:30:00 2022-01-27T20:30:00;2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T20:30:00;2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T20:30:00;2022-06-23T19:30:00 2022-06-23T20:30:00