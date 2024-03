Groupe de Partage Salle du Couvent Eymet, vendredi 8 mars 2024.

Groupe de Partage Salle du Couvent Eymet Dordogne

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous avons le plaisir de lancer notre premier GROUPE DE PARTAGE qui deviendra un rendez-vous mensuel.

À quoi vous attendre

– Une partie cercle de parole et une partie exercices

– Un cadre bienveillant, confidentiel et sécurisant

– Des thèmes de développement personnel

Notre volonté créer du lien et un espace d’accueil des émotions et de soutien sans jugement.

Pour qui nos groupes de partage sont ouverts à tous, sans obligation d’engagement dans la durée. La seule condition étant le non jugement et la bienveillance avec les autres participants.

Qui organisé par Émilie & Marie-Alix, deux amies très complémentaires dans leurs pratiques thérapeutiques. Vous retrouverez plus d’infos sur notre page E&M. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08 21:00:00

Salle du Couvent 31 Rue du Couvent

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine em.dordogne@gmail.com

L’événement Groupe de Partage Eymet a été mis à jour le 2024-03-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides