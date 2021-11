Groupe de paroles parents Saint-Vincent-de-Tyrosse, 18 novembre 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Groupe de paroles parents Saint-Vincent-de-Tyrosse

2021-11-18 19:30:00 – 2021-11-18 21:00:00

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

EUR 5 “Je suis fatigué.e ! Je n’en peux plus, j’ai trop à faire et il faut toujours répéter les choses”… Ça vous parle ? Venez partager avec d’autres parents vos préoccupations quotidiennes, encadrés par deux professionnelles, et repartez avec réconfort et astuces pour sortir de l’engrenage dès le soir même.

“Je suis fatigué.e ! Je n’en peux plus, j’ai trop à faire et il faut toujours répéter les choses”… Ça vous parle ? Venez partager avec d’autres parents vos préoccupations quotidiennes, encadrés par deux professionnelles, et repartez avec réconfort et astuces pour sortir de l’engrenage dès le soir

+33 6 81 73 63 88

“Je suis fatigué.e ! Je n’en peux plus, j’ai trop à faire et il faut toujours répéter les choses”… Ça vous parle ? Venez partager avec d’autres parents vos préoccupations quotidiennes, encadrés par deux professionnelles, et repartez avec réconfort et astuces pour sortir de l’engrenage dès le soir même.

Robin Higgins de Pixabay

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2021-11-12 par