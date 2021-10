Poitiers Boutique bulle de bien naitre Poitiers, Vienne Groupe de paroles: La périnatalité dans toute sa largeur Boutique bulle de bien naitre Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Groupe de paroles: La périnatalité dans toute sa largeur

Boutique bulle de bien naitre, 9 novembre 2021, Poitiers.

du mardi 9 novembre au mardi 14 décembre à Boutique bulle de bien naitre

Que vous soyez dans la période de préconception, que vous soyez enceinte, ou encore que vous ayez accouché…. vous êtes toutes les bienvenues, avec le second parent si il ou elle le souhaite. Sous forme de table ronde, ce groupe de paroles vous permettra de poser une question qui vous taraude au moment M et d’avoir une réponse formée des éventuelles échanges avec les autres participants, mais aussi de mon retour en tant que professionnelle. De plus, vous pourrez bénéficier des réponses données aux autres ou encore vous aussi aider quelqu’un d’autre grâce à votre propre expèrience. Pendant 1 heure, il s’agira d’onc d’échanger sur quelques problématiques liées à cette longue pèriode de périnatalité. INSCRIPTION obligatoire par téléphone au 07 68 81 32 43 Places limitées (groupe de paroles maintenu à partir de 3 inscriptions) TARIF: 15€ + 5€ avec le second parent

Inscription obligatoire par téléphone, Places limitées, Groupe de paroles maintenu à partir de 3 inscriptions

Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers

2021-11-09T15:45:00 2021-11-09T16:45:00;2021-11-16T15:45:00 2021-11-16T16:45:00;2021-11-23T15:45:00 2021-11-23T16:45:00;2021-11-30T15:45:00 2021-11-30T16:45:00;2021-12-07T15:45:00 2021-12-07T16:45:00;2021-12-14T15:45:00 2021-12-14T16:45:00

