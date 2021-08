La Roche-sur-Yon La-Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon, Vendée Groupe de Paroles au centre LGBT de Vendée La-Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

du mercredi 15 septembre au mercredi 19 janvier 2022

pour la deuxième année consécutive, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons ouvrir cinq nouvelles dates pour les groupes de paroles animées par un Gestalt thérapeute à l’attention de la communauté LGBTQIA+. C’est un espace d’écoute et d’expression. Le groupe de parole permet d’échanger autour de thématiques communes définies au début de la séance. C’est un temps organisé, convivial et bienveillant, de partage de ses expériences pour les éclairer mutuellement d’un nouveau jour. Les 5 séances auront lieu de Septembre 2021 à Janvier 2022 Ces groupes de paroles sont gratuits et s’adressent exclusivement à la communauté LGBTQIA+. Les places étant limitées, si vous êtes intéressé, vous pouvez dès maintenant vous inscrire par mail à [centrelgbt85@gmail.com](mailto:centrelgbt85@gmail.com).

La-Roche-Sur-Yon 71 Bvd Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon

2021-09-15T18:30:00 2021-09-15T20:30:00;2021-10-13T18:30:00 2021-10-13T20:30:00;2021-11-17T18:30:00 2021-11-17T20:30:00;2021-12-15T18:30:00 2021-12-15T20:30:00;2022-01-19T18:30:00 2022-01-19T20:30:00

