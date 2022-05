Groupe de parole sur l’infertilité Paris Catégories d’évènement: Grand Paris

Groupe de parole sur l’infertilité, 18 mai 2022 20:00, Paris. Suite à la parution du livre “Génération infertile ?” (Autrement), un groupe de parole se crée dans l’est de Paris pour libérer la parole et rompre la solitude. Temps d’échange bienveillant, gratuit, ouvert à toutes et à tous. Rendez-vous les mercredis 18 mai, 22 juin et 20 juillet 2022 à 20h au Café Lou Pascalou, 14 rue des Panoyaux, Paris 20e. N’hésitez pas à signaler votre venue par mail (generationinfertile@gmail.com) afin de disposer d’un espace adapté au nombre de personnes attendues.

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Grand Paris, Paris Site : https://www.instagram.com/generation_infertile/ Autres Lieu Café Lou Pascalou Adresse 14 Rue des Panoyaux Ville Paris Tarif 0€ Departement 75

