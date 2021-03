Martres-Tolosane Centre ville Haute-Garonne, Martres-Tolosane Groupe de parole Centre ville Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Martres-Tolosane

Groupe de parole Centre ville, 13 mars 2021-13 mars 2021, Martres-Tolosane. Groupe de parole

Centre ville, le samedi 13 mars à 15:30

L’Association entraide soutien autisme 31 de Martres-Tolosane vous propose un groupe de parole le samedi 13 mars à 15h30. Association entraide soutien autisme 31 Martres-Tolosane Centre ville Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T15:30:00 2021-03-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Autres Lieu Centre ville Adresse Martres-Tolosane Ville Martres-Tolosane