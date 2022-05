Groupe de parole Centre social et culturel d’Ozon Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Groupe de parole

Centre social et culturel d'Ozon, le mardi 17 mai à 16:00

L’association SOELIFA oragnise un groupe d’échange en couple ou en individuel un mardi par mois de 16h00 à 18h00 sur la thématique « Préparer son couple à l’arrivée d’un enfant ». La prochaine séance aura lieu le mardi 17 mai 2022 au Centre Socio-culturel d’Ozon – 17, square Sudreau à Châtellerault. Les objectifs de ce groupe sont : échanger autour des thèmes liés à la grossesse, la naissance et les conséquences au sein du couple de l’arrivée d’un enfant, prendre soin de son couple tout en ayant un enfant, partager ses expériences et rechercher un bien-être personnel et en couple.

Sur inscription

Centre social et culturel d'Ozon 1 Emile Littré, 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2022-05-17T16:00:00 2022-05-17T18:00:00

