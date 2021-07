Marseille ENIPSE Bouches-du-Rhône, Marseille Groupe de parole Art et Bien-être ENIPSE Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Groupe de parole Art et Bien-être

du mercredi 21 juillet au mercredi 28 juillet

du mercredi 21 juillet au mercredi 28 juillet à ENIPSE

L’association Transat vous propose un groupe d’expression artistique en non mixité trans / non-binaire / en questionnement, pour réfléchir ensemble à la question suivante : En tant que personne trans, quelle relation entretenez-vous avec votre bien-être ? Par le médium artistique qui vous attire le plus : photo, vidéo, dessin, peinture, écriture etc, vous pourrez vous exprimer sur votre état mental, votre santé, votre rapport au corps médical etc… A terme et si vous le souhaitez, les travaux créatifs du groupe seront présentés lors d’une exposition. A travers des échanges d’expérience, dans un cadre non mixte et de non-jugement, et une production artistique qui pourra être collective ou individuelle, faisons ensemble entendre notre parole ! En tant que personne trans, quelle relation entretenez-vous avec votre bien-être ? ENIPSE 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-07-21T19:00:00 2021-07-21T21:00:00;2021-07-28T19:00:00 2021-07-28T21:00:00

