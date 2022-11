Groupe de parole Alzheimer Saint-Jean-de-Luz, 8 décembre 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Groupe de parole Alzheimer

2022-12-08 – 2022-12-08

Espace associatif Salle B 6 avenue Gregorio Maranon

Saint-Jean-de-Luz

Pyrnes-Atlantiques

EUR 0 0 Le groupe de parole est un lieu animé par un psychologue professionnel de la relation d’aide qui offre un espace de soutien et d’écoute à l’intérieur duquel les aidants familiaux vont se rencontrer échanger sur les problématiques vécues

dans l’accompagnement d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Ce groupe permet à chacun de s’exprimer et de partager son vécu, ses expériences, ses émotions et ses réflexions, indépendamment et librement.

+33 5 59 04 41 09

